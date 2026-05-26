Le grand magasin Hands de Shibuya fermera ses portes en novembre

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Hands (anciennement Tokyu Hands), le grand magasin d’articles divers, a annoncé lundi la fermeture en novembre de son magasin de Shibuya, mettant fin à 48 années d’histoire pour cette enseigne devenue l’un des symboles du quartier, haut lieu du shopping et du divertissement dans la capitale japonaise.

Ouvert en 1978 comme troisième magasin de Tokyu Hands, le magasin de Shibuya était réputé pour son architecture intérieure en spirale, conçue en fonction du relief du quartier. Cette configuration permettait aux visiteurs de découvrir de nouveaux produits au fil de leur promenade dans les étages.

Ce magasin était depuis longtemps apprécié comme l’un des lieux emblématiques des tendances et de la culture commerciale de Shibuya.

Selon l’entreprise, cette fermeture est liée à l’expiration prochaine du contrat de location du terrain et du bâtiment, ainsi qu’au vieillissement des infrastructures.

Tokyu Hands avait été racheté en 2022 par le groupe japonais de magasins de bricolage Cainz Corporation, avant d’être rebaptisé Hands.

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