Le Japon au troisième rang mondial en termes d’actifs extérieurs nets

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Le Japon a enregistré un niveau record d’actifs extérieurs nets pour la septième année consécutive à la fin de 2025, même s’il est passé de la deuxième à la troisième place mondiale, selon un rapport publié mardi par le ministère des Finances.

Les actifs extérieurs nets du Japon — c’est-à-dire la valeur des actifs détenus à l’étranger par le gouvernement japonais, les entreprises et les particuliers, moins les dettes extérieures du pays, y compris les investissements étrangers au Japon — ont augmenté de 4,4 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 561 750,4 milliards de yens (3 030 milliards d’euros).

Le Japon détenait le plus important volume d’actifs extérieurs nets au monde jusqu’à la fin de 2023, mais il a été dépassé par l’Allemagne à la fin de 2024, puis par la Chine l’année suivante. Selon les taux de change publiés par le Fonds monétaire international, les actifs extérieurs nets de l’Allemagne s’élevaient à 675 537,4 milliards de yens (3 645 milliards d’euros) à la fin de 2025, contre 636 339,1 milliards de yens (3 434 milliards d’euros) pour la Chine.

Les actifs extérieurs nets de l’Allemagne et de la Chine, deux pays affichant des excédents commerciaux, semblent avoir progressé plus rapidement que ceux du Japon, qui continue pour sa part à enregistrer un déficit commercial.

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