Le manager des Yomiuri Giants démissionne, suspecté d’avoir agressé sa fille

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Le manager des Yomiuri Giants, Abe Shinnosuke, a démissionné mardi après avoir été arrêté la veille au soir, soupçonné d’avoir agressé sa fille.

Dans la matinée, Abe, âgé de 47 ans, a rencontré Yamaguchi Toshikazu, propriétaire de l’équipe japonaise de baseball professionnel, et lui a présenté sa démission, que ce dernier a acceptée.

« J’ai causé une immense inquiétude et de nombreux problèmes aux fans de baseball ainsi qu’aux personnes impliquées dans le baseball professionnel en raison d’un problème familial », a-t-il déclaré aux journalistes. « J’ai également terni le nom prestigieux du poste de manager des Giants, et je présente mes sincères excuses. »

Dans un communiqué, Yamaguchi a indiqué que le club considérait l’affaire comme trop grave pour permettre à Abe de rester à la tête de l’équipe.

Selon le club, les faits se sont produits le 25 mai. Abe aurait tenté d’intervenir dans une dispute entre ses filles, puis se serait emporté après que sa fille aînée lui a répondu. Il l’aurait notamment projetée au sol, sans qu’elle n’ait subi de blessures.

Celle-ci aurait contacté un service de protection de l’enfance après avoir reçu cette recommandation de la part de ChatGPT. Après avoir été alerté par ce service, le commissariat de poste de police de Shibuya a procédé à l’arrestation en flagrant délit d’Abe.

C’est la première fois depuis 1947 que les Giants changent de manager en cours de saison.

Hashigami Hideki, principal entraîneur offensif de l’équipe, assurera l’intérim au poste de manager.

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