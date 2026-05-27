Sécurité : le Japon adopte une loi visant à créer un conseil national du renseignement

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Le Parlement japonais a adopté mercredi une loi visant à créer un conseil national du renseignement destiné à renforcer les capacités de collecte et d’analyse du gouvernement en matière de renseignement.

Lors d’une séance plénière, la Chambre des conseillers a approuvé le texte à la majorité, avec le soutien de la coalition au pouvoir composée du Parti libéral-démocrate et du Parti de l’innovation du Japon, ainsi que du Parti démocrate pour le peuple (PDP, parti d’opposition), après son adoption par la Chambre des représentants à la fin du mois d’avril.

Cette législation constitue la première étape d’une réforme du renseignement présentée par la Première ministre Takaichi Sanae comme l’une des politiques phares de son gouvernement.

Le conseil devrait être lancé dès le mois de juillet sous la présidence de la Première ministre. Il réunira également le secrétaire général du Cabinet, le ministre des Services financiers, le président de la Commission nationale de la sécurité publique du Japon ainsi que les ministres de la Justice, des Affaires étrangères, des Finances, de l’Industrie, des Transports et de la Défense.

Le nouvel organisme sera chargé d’enquêter et de débattre des activités de renseignement critiques liées à la sécurité nationale et au terrorisme, ainsi que des opérations de renseignement étrangères, notamment les opérations d’influence menées par des espions étrangers. Il devra également élaborer les politiques de base permettant d’y répondre.

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