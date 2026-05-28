Amitié Japon-Philippines : l’empereur Naruhito a organisé un banquet pour le couple présidentiel

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L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako ont organisé mercredi soir un banquet au palais impérial de Tokyo en l’honneur du président philippin Ferdinand Marcos Jr. et de son épouse en visite officielle au Japon.

Dans un discours prononcé dans la salle de banquet Homei-Den, le souverain a déclaré espérer que le Japon et les Philippines « construiront ensemble un avenir pacifique et prometteur et prospéreront côte à côte », alors que cette année marque le 70e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le banquet a réuni environ 90 invités, parmi lesquels la Première ministre Takaichi Sanae et plusieurs ministres japonais et philippins, mais aussi le prince héritier Fumihito et son épouse la princesse Kiko. Leur fils, le prince Hisahito, a également participé à l’événement. Âgé de 19 ans et actuellement étudiant en deuxième année à l’Université de Tsukuba, il assistait pour la première fois à un banquet officiel organisé pour accueillir un chef d’État étranger.

Dans son discours, l’empereur a aussi évoqué les périodes difficiles qu’ont connues les relations entre le Japon et les Philippines dans le passé. Il a souligné que les deux pays avaient développé des relations amicales depuis la normalisation diplomatique et a exprimé le souhait sincère que les liens de confiance bilatéraux se renforcent encore davantage.

Marcos Jr. a déclaré que les liens entre les deux pays avaient été bâtis « par des générations de Japonais et de Philippins qui ont choisi l’amitié plutôt que la division et la coopération plutôt que l’isolement ».

Plus tôt dans la journée, une cérémonie d’accueil officielle avait été organisée dans les jardins est du palais impérial. Par la suite, le couple impérial et le couple présidentiel se sont entretenus pendant une vingtaine de minutes dans la salle « Take-no-Ma ».

Selon l’Agence de la maison impériale, Naruhito a raconté qu’il avait fait escale dans un aéroport philippin lors d’un voyage en Australie lorsqu’il était en classe de troisième au collège, ajoutant que « les Philippines furent le premier pays étranger où [il] a posé le pied ». Le président philippin lui a alors répondu : « J’aimerais beaucoup que vous veniez véritablement visiter notre pays », invitant ainsi le couple impérial aux Philippines.

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