À l’approche de la saison des pluies, le Japon introduit un nouveau système d’alertes

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Le Japon a adopté jeudi un nouveau système d’alertes météorologiques, à l’approche de la saison des pluies et des typhons.

L’Agence météorologique japonaise et le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports mettront en place ce dispositif révisé, qui reposera sur cinq niveaux d’alerte concernant les inondations, les fortes pluies, les glissements de terrain et les ondes de tempête.

Une « alerte d’urgence » sera émise lorsqu’une catastrophe naturelle susceptible d’avoir déjà commencé sera jugée imminente ou en cours. Cette situation correspondra au niveau 5, le plus élevé, et conduira les municipalités à appeler les habitants à prendre immédiatement des mesures pour protéger leur vie.

Un nouveau niveau intitulé « alerte de danger » sera introduit pour les situations de niveau 4. Dans ce cas, les autorités locales demanderont aux résidents d’évacuer.

Enfin, une alerte météorologique classique sera émise pour les situations de niveau 3, à partir desquelles des ordres d’évacuation visant les personnes âgées et les populations vulnérables pourront être donnés.

Lors d’une conférence de presse tenue le 20 mai, le directeur de l’Agence météorologique japonaise, Nomura Ryûichi, avait appelé la population à la prudence : « Il est extrêmement dangereux de tenter d’évacuer une fois le niveau 5 atteint. Dès qu’une alerte de danger de niveau 4 est émise, il faut fuir sans attendre. »

Les nouvelles informations sur les crues concerneront environ 400 grands cours d’eau à travers le pays. Le terme jusque-là utilisé de « risque d’inondation » sera remplacé, et une alerte spéciale sera introduite pour ce type de catastrophe. Les alertes liées aux fortes pluies couvriront également les débordements de rivières de taille moyenne et les inondations urbaines, tandis que les alertes de glissements de terrain viseront notamment les risques d’effondrement de falaises abruptes et de coulées de boue.

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