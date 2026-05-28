Japan Airlines interdit aux membres d’équipage la consommation d’alcool avant les vols retour

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Japan Airlines a interdit à ses membres d’équipage de cabine de consommer de l’alcool lors de leurs séjours avant les vols retour, à la suite d’un nouveau scandale lié à l’alcool impliquant du personnel de la compagnie.

Mercredi, la compagnie a annoncé qu’un vol prévu samedi à 7 h 40 au départ de Hiroshima vers Tokyo avait été retardé d’environ quarante minutes, affectant 186 passagers, après qu’une hôtesse de l’air eut consommé plus d’alcool que ce qu’autorisent les règles de l’entreprise fondées sur la législation aérienne.

L’employée avait bu avec une collègue âgée d’une trentaine d’années dans le salon d’un hôtel, en violation des règles interdisant toute consommation d’alcool dans les douze heures précédant une prise de service.

Le jour du vol, l’hôtesse avait obtenu un résultat positif lors d’un auto-contrôle d’alcoolémie mais ne l’avait pas signalé. Sa consommation d’alcool a finalement été découverte grâce à un test effectué à l’aéroport. Sa collègue, quant à elle, a indiqué qu’elle était trop souffrante pour embarquer sur le vol.

Japan Airlines a déjà été confrontée à plusieurs incidents liés à l’alcool. En août 2025, un commandant de bord assurant un vol international avait excessivement bu avant un vol retour, poussant le ministère des Transports à adresser un sévère avertissement à la compagnie.

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