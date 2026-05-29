Mort d’un enfant à Kyoto : le père adoptif inculpé pour meurtre

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Le parquet de Kyoto a inculpé jeudi un homme de 37 ans pour le meurtre de son fils adoptif de 11 ans et l’abandon de son corps dans une forêt de montagne de la ville de Nantan, dans la préfecture de Kyoto. L’affaire, qui avait profondément choqué l’opinion publique après la découverte du corps en avril, va désormais être examinée par la justice.

Selon l’acte d’accusation, le suspect, Adachi Yūki, aurait étranglé l’enfant à mains nues dans des toilettes publiques de Nantan le 23 mars, entre 8 h 05 et 8 h 20.

Le parquet n’a pas révélé si l’homme reconnaît ou non les faits qui lui sont reprochés.

D’après les enquêteurs, le suspect aurait ensuite déplacé le corps à plusieurs reprises en voiture avant de l’abandonner dans une zone boisée le 29 mars. Les déplacements auraient eu lieu près d’une montagne située à proximité de son domicile, puis près des endroits où le cartable et les chaussures de la victime avaient été retrouvés. Le corps n’a finalement été découvert que le 13 avril.

Selon des sources proches de l’enquête, Adachi aurait expliqué qu’il n’avait « pas décidé à l’avance » où abandonner le corps. Les enquêteurs estiment ainsi que le crime pourrait avoir été commis sans véritable préméditation.

Les investigations laissent penser qu’une dispute aurait éclaté peu avant le drame. Lors des interrogatoires, le suspect aurait déclaré : « Il m’a dit que je n’étais pas son vrai père » et « J’ai été irrité par ses paroles et je l’ai étranglé impulsivement ». Concernant les déplacements du corps, il aurait expliqué avoir agi ainsi parce qu’« il y avait un risque que les recherches atteignent ces endroits ».

L’homme était légalement le père adoptif de la victime.



Le parquet de Kyoto

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