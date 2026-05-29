Une liaison par bateau a été inaugurée entre Taïwan et l’île d’Ishigaki, à Okinawa

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Une liaison régulière par ferry pour passagers a été lancé entre la ville de Keelung, dans le nord de Taïwan, et l’île d’Ishigaki, dans la préfecture d’Okinawa.

Pour son voyage inaugural, le ferry Yaima Maru a quitté le port de Keelung tard jeudi ppur ariver vendredi matin à Ishigaki.

Selon Uni-Wagon Marine, l’entreprise taïwanaise chargée de l’exploitation du service, il s’agit de la première liaison régulière de transport de passagers entre Taïwan et Ishigaki depuis 18 ans.

Lors d’une cérémonie organisée au port de Keelung, le maire de la ville d’Ishigaki, Nakayama Yoshitaka, a déclaré : « J’espère que le Yaima Maru sera apprécié par de nombreuses personnes et contribuera à approfondir l’amitié et la confiance entre nos deux régions. »

Le ferry dispose de cabines et de salles de bain et peut accueillir jusqu’à 545 passagers. La traversée aller simple de 270 kilomètres durera environ huit heures.

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