Des arbres « submergés » à admirer à Akita, avant la prochaine fois en 2032

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L’un des paysages fascinants à contempler en cette période au Japon est sans aucun doute le lac Shûsen, dans la préfecture d’Akita. Lorsque la neige a fondu, entre la mi-mai et la mi-juin, les feuillages verts semblent flotter sur une eau d’un bleu cobalt. Ce phénomène des « arbres submergés » (mizubotsurin) fait la joie des amoureux de la nature et de la photograhie.

À partir de 2027 toutefois, des travaux sur une centrale hydroélectrique située en aval du barrage entraîneront une baisse du niveau de l’eau. La prochaine apparition de cette forêt submergée ne devrait donc avoir lieu qu’au printemps 2032, une fois les opérations achevées.

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