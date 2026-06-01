Le Japon adopte une réforme sur le système d’assurance maladie

Actualités

Le Parlement a adopté vendredi une réforme du système d’assurance maladie prévoyant notamment une hausse du reste à charge pour certains médicaments prescrits dont les ingrédients et les effets sont similaires à ceux de médicaments disponibles sans ordonnance.

À partir de mars prochain, les patients devront payer eux-mêmes, sous la forme d’une contribution spéciale, 25 % du prix de ces médicaments dits « assimilables aux médicaments en vente libre ». Les 75 % restants continueront d’être couverts par le système habituel, avec un ticket modérateur compris entre 10 % et 30 % selon la situation de chaque assuré.

Environ 1 100 médicaments seront concernés par cette mesure, notamment certains produits hydratants et traitements contre le rhume des foins. Les enfants ainsi que les personnes atteintes de maladies rares ou incurables seront toutefois exemptés de cette contribution spéciale.

Cette réforme vise à réduire les dépenses de santé du pays ainsi que le poids des cotisations d’assurance maladie supportées par les générations actives. Le texte prévoit également que les frais liés à la grossesse et à l’accouchement soient progressivement pris en charge à 100 % par l’assurance maladie publique à partir de 2028 environ, dans le cadre des efforts du gouvernement pour lutter contre la baisse de la natalité au Japon.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]