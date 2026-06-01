Environnement : le Japon adopte une loi pour le recyclage des panneaux solaires

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Le Parlement japonais a adopté vendredi une loi obligeant les exploitants de centrales solaires à élaborer et soumettre des plans détaillés pour le traitement et l’élimination des panneaux photovoltaïques usagés.

Le texte a été approuvé lors d’une séance plénière de la Chambre des conseillers, grâce au soutien de la coalition au pouvoir et d’une partie de l’opposition. La Chambre des représentants l’avait déjà adopté au début du mois de mai.

Cette réforme intervient alors que le volume annuel de panneaux solaires arrivant en fin de vie devrait atteindre environ 500 000 tonnes aux alentours de 2040, soit près de six fois le niveau actuel. L’objectif est de favoriser leur recyclage et de réduire la quantité de déchets destinés à l’enfouissement ou à l’élimination finale.

En vertu de cette nouvelle loi, les exploitants de grandes centrales photovoltaïques devront présenter des plans précisant notamment le volume de panneaux à remplacer ou à éliminer, ainsi que le calendrier et les méthodes prévus pour leur traitement.

Le gouvernement pourra adresser des recommandations ou des injonctions aux exploitants dont les plans seraient jugés insuffisants. Ceux qui ne se conformeraient pas aux ordres des autorités s’exposeront à des sanctions.

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