SoftBank va développer en France un centre de données géant dédié à l’intelligence artificielle

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Le groupe SoftBank a annoncé dimanche qu’il investirait jusqu’à 75 milliards d’euros pour développer en France un centre de données dédié à l’intelligence artificielle d’une capacité de 5 gigawatts.

Il s’agira de l’un des plus importants investissements dans les infrastructures d’IA jamais réalisés en Europe par le géant japonais des technologies et de l’investissement.

Dans une première phase, SoftBank consacrera 45 milliards d’euros à la construction d’un centre de données d’une capacité de 3,1 gigawatts dans la région des Hauts-de-France, avec une mise en service prévue d’ici 2031.

L’entreprise prévoit également de construire d’autres centres de données dans différentes régions françaises.

Afin d’accélérer la réalisation du projet, SoftBank s’associera au groupe français Schneider Electric. Dans le cadre de ce partenariat, les baies de serveurs et les équipements électriques destinés aux centres de données seront fabriqués à Dunkerque, dans le nord de la France.

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