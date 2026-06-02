Détroit d’Ormuz : le président iranien souhaite garantir le passage des navires japonais

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Le président iranien Massoud Pezeshkian a assuré à la Première ministre japonaise Takaichi Sanae que son pays s’efforcerait de garantir la libre circulation des navires japonais dans le détroit d’Ormuz.

Pezeshkian a déclaré lors d’un entretien téléphonique avec Takaichi : « Nous nous efforcerons de faire en sorte que les navires japonais puissent transiter de manière fluide et dans les meilleures conditions possibles. »

Dans le même temps, celui-ci a estimé que les restrictions maritimes imposées à l’Iran par Washington demeuraient un obstacle. Tout en réaffirmant la volonté de Téhéran de résoudre la situation par le dialogue et la diplomatie, il a également déclaré que « certaines parties, dont les États-Unis, n’ont pas respecté leurs engagements ».

Le président iranien a également exprimé l’espoir que les technologies japonaises puissent contribuer à la reconstruction de l’Iran ainsi qu’au développement de ses raffineries, de ses ports et d’autres infrastructures, une fois la situation du pays revenue à la normale.

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