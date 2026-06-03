Réduction de la taxe à la consommation : le gouvernement japonais pense revenir sur sa promesse électorale

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L’administration de la Première ministre Takaichi Sanae envisage de ramener à 1 % la taxe sur la consommation appliquée aux produits alimentaires pendant une période de deux ans à partir d’avril prochain. Cette mesure marquerait un recul par rapport à la promesse électorale formulée par la dirigeante japonaise lors des élections législatives de février, où elle s’était engagée à instaurer un taux de 0 % sur les produits alimentaires.

Cette option est notamment étudiée parce qu’une réduction à 1 % nécessiterait moins de temps pour adapter les systèmes de caisses enregistreuses des commerces et pourrait donc être mise en œuvre plus rapidement.

Le gouvernement et les partis de la coalition au pouvoir prévoient de déterminer quelle formule retenir en fonction des discussions menées au sein d’un conseil national réunissant des représentants de différents partis ainsi que de l’opinion publique.

Mercredi, le Conseil national sur la sécurité sociale a tenu une réunion de travail afin d’accélérer les discussions portant à la fois sur une baisse de la taxe sur les produits alimentaires et sur l’introduction éventuelle d’un système de crédit d’impôt remboursable. Le conseil espère parvenir à un accord provisoire d’ici la fin du mois.

Lors des auditions organisées jusqu’à présent, les principaux fournisseurs de systèmes de caisses enregistreuses ont indiqué qu’il leur faudrait environ un an pour adapter leurs équipements à un taux de TVA de 0 %, contre environ six mois seulement pour un taux de 1 %. Cette différence de calendrier constitue l’un des principaux arguments en faveur de la solution intermédiaire actuellement examinée par l’exécutif.

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