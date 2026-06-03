Sécurité maritime : Takaichi demande la coopération des nations insulaires, avec l’aide de la Nippon Foundation

Actualités



La Première ministre Takaichi Sanae (au centre), Sasakawa Yôhei (deuxième en partant de la gauche au premier rang), le président d’honneur de la Fondation Sasakawa pour la paix et de la Nippon Foundation, et les représentants de différentes nations insulaires, le 3 juin à Tokyo.

La Première ministre Takaichi Sanae a souligné mercredi la nécessité pour les États insulaires de renforcer leur coopération sur les questions maritimes.

Dans son discours prononcé lors de la cérémonie d’ouverture du Sommet des États insulaires sur les océans, organisé à Tokyo, la dirigeante japonaise a déclaré qu’une collaboration étroite entre pays partageant les mêmes valeurs était indispensable pour garantir un océan durable fondé sur le respect de l’État de droit.

Elle a également affirmé que le Japon souhaitait approfondir sa coopération avec les autres nations insulaires, notamment afin d’améliorer la surveillance des espaces maritimes et de renforcer les capacités d’application du droit maritime.

Cette conférence de deux jours est organisée par la Nippon Foundation, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et de l’Intergovernmental Oceanographic Commission. Elle vise à permettre aux États insulaires d’échanger sur les défis communs auxquels ils sont confrontés.

Plus de 300 participants représentant une trentaine de pays et d’organisations prendront part à la rencontre. Parmi eux figure notamment le président des Palaos, Surangel Whipps Jr., qui assure la coprésidence du sommet. Les discussions portent notamment sur l’utilisation durable des ressources marines et sur d’autres enjeux liés à la gestion des océans.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]