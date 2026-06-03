Typhon Jangmi : une alerte de niveau maximum émise dans la préfecture de Wakayama

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Le typhon Jangmi est arrivé dans le sud de la préfecture de Wakayama vers 4 h 30 mercredi matin, entraînant l’émission d’une alerte d’urgence de niveau 5, le plus élevé, pour risque d’inondation concernant la rivière Koza.

Cette alerte a été émise à 5 h 35 par l’Agence météorologique japonaise et le gouvernement préfectoral de Wakayama.

Selon les autorités, des inondations pourraient déjà être en cours le long de la rivière, qui traverse les communes de Kozagawa et de Kushimoto. Les habitants de ces secteurs sont appelés à faire preuve de la plus grande vigilance face au risque de submersion.

Il s’agit de la première fois qu’une alerte d’urgence pour inondation d’un cours d’eau est émise depuis la récente révision du système japonais d’alertes météorologiques par l’Agence météorologique et le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme.

Au cours de la nuit de mardi à mercredi, des bandes de précipitations linéaires — un phénomène météorologique pouvant provoquer des pluies torrentielles persistantes sur une même zone — se sont formées dans le sud de la préfecture de Wakayama ainsi que dans le sud de la préfecture de Tokushima.

Des ordres d’évacuation d’urgence de niveau 5 ont également été émis pour certaines zones des communes de Kozagawa et de Kushimoto ainsi que pour la ville d’Anan, dans la préfecture de Tokushima. Ces avis appellent les habitants à prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour protéger leur vie.

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