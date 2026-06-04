Les États-Unis comptent imposer une surtaxe douanière au Japon et à d’autres pays

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Le gouvernement américain a dévoilé mardi un projet prévoyant l’instauration de droits de douane supplémentaires de 10 à 12,5 % à l’encontre de 60 pays, dont le Japon, estimant que celles-ci ne prennent pas de mesures suffisantes pour empêcher l’importation de produits fabriqués grâce au travail forcé en Chine et dans d’autres pays.

Selon cette proposition annoncée par le Bureau du représentant américain au commerce (USTR), les produits japonais seraient soumis à une surtaxe douanière de 12,5 %.

Les autorités américaines n’ont toutefois pas précisé à quelle date ces nouvelles mesures pourraient entrer en vigueur.

Dans un rapport accompagnant cette annonce, l’USTR affirme que le Japon « n’a pas mis en place ni appliqué efficacement d’interdiction des importations issues du travail forcé ». Selon l’organisme, cette situation « pénalise ou restreint le commerce américain ».

Cette initiative intervient après que la Cour suprême des États-Unis a rejeté en février les « droits de douane réciproques » mis en place par l’administration du président américain Donald Trump. À la suite de cette décision, Washington avait instauré une taxe douanière uniforme de 10 % sur les importations en provenance du monde entier, en vertu de l’article 122 de la loi américaine sur le commerce (Trade Act). Cette surtaxe générale de 10 % doit expirer le 24 juillet.



Jamieson Greer, représentant des États-Unis pour le commerce extérieur

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