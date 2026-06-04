35 ans après la nuée ardente du mont Unzen, l’une des pires catastrophes volcaniques du Japon moderne

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Les habitants de la ville de Shimabara, dans la préfecture de Nagasaki, ont rendu hommage mercredi aux 43 victimes de la nuée ardente (coulée pyroclastique) provoquée il y a 35 ans par une éruption du mont Unzen, dans le sud-ouest du Japon.

Vers 8 h 30, une cinquantaine de personnes, dont le maire Furukawa Ryûzaburô, ont déposé des fleurs devant un monument commémoratif installé dans un parc du lotissement de Nita, où de nombreux habitants touchés par la catastrophe de 1991 avaient été relogés.

Furukawa, qui était alors pompier volontaire (shôbôdanin), a déclaré ne jamais avoir oublié les douze membres de la brigade de pompiers volontaires qui avaient perdu la vie lors de la catastrophe.

« La nature peut devenir une menace en un instant. J’espère que cette journée sera l’occasion pour chacun de réfléchir à sa propre sécurité », a-t-il déclaré.

Kanegae Yasuko, âgée de 90 ans et veuve de Kanegae Kanichi, ancien maire de Shimabara décédé en août dernier et connu pour avoir dirigé les opérations de gestion de la catastrophe, s’est également rendue sur les lieux. Elle a expliqué avoir déposé des fleurs en signe de gratitude pour le soutien apporté à son mari au fil des années.

À 16 h 08, heure exacte à laquelle la puissante nuée ardente s’était produite le 3 juin 1991, une cloche a retenti tandis qu’une sirène municipale était déclenchée. La cérémonie s’est tenue sur le site d’un ancien centre de formation agricole, où travaillaient alors plusieurs pompiers volontaires au moment de la catastrophe.

L’éruption du pic Fûgen, l’un des sommets du mont Unzen, avait provoqué une nuée ardente dévastatrice qui avait coûté la vie à 43 personnes, parmi lesquelles des habitants, des journalistes, des secouristes et le couple de volcanologues français Katia Krafft et Maurice Krafft ainsi que le volcanologue américain Harry Glicken. Cet événement demeure l’une des plus graves catastrophes volcaniques de l’histoire récente du Japon.

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