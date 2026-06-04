Takaichi Sanae se rendra en France, en Italie et en Grande-Bretagne à partir du 13 juin

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La Première ministre Takaichi Sanae prévoit d’effectuer une tournée en Grande-Bretagne, en Italie et en France du 13 au 18 juin.

Ce déplacement, au cours duquel elle participera à un sommet du G7 en France, constituera sa première visite en Europe depuis son entrée en fonction en octobre dernier.

Le sommet se tiendra à Évian-les-Bains, dans l’est de l’Hexagone, du 15 au 17 juin. Il réunira les dirigeants du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, de la Grande-Bretagne, des États-Unis ainsi que les représentants de l’Union européenne.

Les discussions devraient notamment porter sur les réponses à apporter au développement des modèles d’intelligence artificielle avancés ainsi que sur les moyens de renforcer les chaînes d’approvisionnement en minerais critiques, dans un contexte où de nombreux pays cherchent à réduire leur dépendance à l’égard de la Chine. La situation en Iran et la guerre menée par la Russie en Ukraine devraient également figurer parmi les principaux sujets à l’ordre du jour.

Avant l’ouverture du sommet, Takaichi Sanae devrait rencontrer le Premier ministre britannique Keir Starmer à Londres le 14 juin, puis la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni à Rome le lendemain.

Lors de ces entretiens, Takaichi entend réaffirmer l’idée que la sécurité de la région euro-atlantique et celle de l’Indo-Pacifique sont étroitement liées et qu’elles ne peuvent être dissociées. Elle cherchera également à renforcer la coopération en matière de sécurité avec les pays européens.

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