Le PLD prépare de nouvelles mesures sur les acquisitions foncières et l’accueil des étrangers

Actualités

Le Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir) prévoit de proposer au gouvernement d’examiner la mise en place de réglementations sur l’acquisition de terrains liés à la sécurité nationale, notamment ceux situés à proximité des bases des Forces japonaises d’autodéfense, qui s’appliqueraient indépendamment de la nationalité des acheteurs.

Cette mesure figure dans un projet de recommandations approuvé lors d’une réunion du Quartier général du PLD pour la politique relative aux ressortissants étrangers, présidé par Shindô Yoshitaka (photo).

Le document préconise « d’envisager des réglementations strictes et efficaces, sans distinction de nationalité des acquéreurs » concernant les terrains présentant un intérêt pour la sécurité nationale.

Le PLD entend demander au gouvernement d’élaborer les règles correspondantes au cours de l’été.

Par ailleurs, le projet prévoit également de solliciter la création d’un programme destiné aux résidents étrangers afin de leur enseigner la langue japonaise, mais aussi le fonctionnement des institutions, les règles de la vie en société et les usages en vigueur au Japon.

Le parti propose en outre l’élaboration de manuels pédagogiques et de directives en vue du lancement d’un projet pilote à partir de l’exercice budgétaire 2028.

Ces propositions s’inscrivent dans un contexte où les questions liées à l’acquisition de terrains stratégiques par des personnes ou entités étrangères, ainsi qu’à l’intégration des résidents étrangers dans la société japonaise, occupent une place croissante dans le débat politique national.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]