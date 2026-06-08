Le Parquet général du Japon va mener une enquête nationale sur le harcèlement sexuel au sein des bureaux des procureurs

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Le Parquet général du Japon va mener une enquête sur les faits de harcèlement au sein de l’ensemble des parquets de tout le pays, à la suite d’une affaire d’agression sexuelle impliquant un ancien procureur en chef du parquet d’Osaka.

L’institution a adressé le mois dernier des instructions en ce sens aux différents parquets locaux et prévoit de publier un rapport d’ici la fin de l’exercice budgétaire 2026.

Cette information a été révélée vendredi par le ministre de la Justice, Hiraguchi Hiroshi (photo), lors d’une conférence de presse. « Nous envisageons également d’autres mesures concrètes pour améliorer l’environnement de travail », a-t-il déclaré.

Cette décision intervient dans le contexte d’une affaire très médiatisée mettant en cause l’ancien procureur Kitagawa Kentarô. L’homme âgé de 66 ans est actuellement jugé pour avoir, selon l’accusation, agressé sexuellement une procureure placée sous son autorité à son domicile.

En mars, cette dernière avait adressé une requête au ministre de la Justice ainsi qu’au procureur général, demandant la création d’une commission d’enquête indépendante et la réalisation d’une enquête sur le harcèlement couvrant l’ensemble des employés des parquets japonais.

L’objectif de cette consultation nationale est d’évaluer l’ampleur d’éventuels problèmes de harcèlement au sein de l’institution judiciaire et d’identifier les mesures nécessaires pour prévenir de nouveaux abus et améliorer les conditions de travail des magistrats et du personnel des parquets.

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