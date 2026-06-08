Les sites archéologiques d’Asuka-Fujiwara, à Nara, recommandés pour une inscription au patrimoine de l’Unesco

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L’Unesco a annoncé samedi que le Conseil international des monuments et des sites (Icomos) avait recommandé l’inscription des sites archéologiques d’Asuka-Fujiwara, situées dans la préfecture de Nara, sur la liste du patrimoine de l’humanité.

Cette recommandation doit désormais être examinée par le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco, qui se réunira du 19 au 29 juillet à Busan, en Corée du Sud. Les avis favorables émis par Icomos sont généralement suivis par le comité.

Le Japon compte actuellement 21 sites inscrits au patrimoine mondial culturel, et 26 sites au total en incluant le patrimoine naturel, Le dernier site japonais à avoir rejoint la liste du patrimoine mondial culturel est celui des Mines d’or de l’île de Sado, inscrit en 2024.

Concernant les sites d’Asuka-Fujiwara, l’Icomos a estimé que la délimitation des différents biens composant l’ensemble ainsi que les mesures de conservation mises en place étaient appropriées et répondaient aux critères d’évaluation requis.

Les sites d’Asuka-Fujiwara témoignent de la formation de l’État japonais ancien entre les VIe et VIIIe siècles. Ils comprennent notamment les vestiges de palais, de temples, de tombeaux et d’aménagements urbains liés aux premières capitales permanentes du Japon, avant le transfert du pouvoir à Nara en 710.

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