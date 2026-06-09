Classes préparatoires pour les enfants étrangers : le gouvernement lancera un grand projet pilote pour 2027

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Face à l’augmentation du nombre d’enfants étrangers scolarisés au Japon, le ministère de l’Éducation prévoit de lancer, à partir de l’année fiscale 2027, un projet pilote de « préclasses » destinées aux élèves nouvellement arrivés dans le pays.

L’objectif est de leur fournir un enseignement de base en japonais avant leur intégration dans le système scolaire, afin de leur permettre de suivre plus facilement les cours et de s’adapter à la vie à l’école. Le ministère entend inclure cette nouvelle mesure dans sa demande budgétaire pour l’exercice 2027.

Selon une enquête du ministère, le nombre d’élèves nécessitant un accompagnement linguistique en japonais dans les écoles publiques a atteint un niveau record de 84 759 en 2025. En neuf ans, ce chiffre a pratiquement doublé. Plus de 10 % de ces enfants ne bénéficiaient toutefois d’aucun soutien adapté, notamment en raison d’un manque d’enseignants et de personnel qualifié.

Certaines collectivités locales, notamment dans les grandes zones urbaines où résident de nombreux enfants de nationalité étrangère, ont déjà mis en place des dispositifs de préclasse. Toutefois, leur contenu, leur durée et leur organisation varient considérablement d’une municipalité à l’autre. Beaucoup de collectivités n’ont encore rien instauré et manquent d’expérience dans ce domaine.

À travers ce projet pilote, le ministère souhaite recueillir des données et des retours d’expérience afin de définir des méthodes d’enseignement et des dispositifs d’accueil efficaces. Il espère ensuite élaborer des lignes directrices pouvant servir de référence à l’échelle nationale, ainsi que développer des supports pédagogiques adaptés.

Plusieurs régions seront sélectionnées à l’issue d’un appel à candidatures. Dans les municipalités urbaines comptant un grand nombre d’élèves concernés, les enfants pourraient être regroupés dans une école de référence ou dans des équipements publics afin d’y suivre ces cours préparatoires. Dans les zones rurales, où les élèves sont plus dispersés géographiquement, les autorités envisagent également un enseignement à distance : des écoles-pivots mises en place par les préfectures pourraient ainsi dispenser des cours en ligne à des enfants répartis dans plusieurs municipalités.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte de diversification croissante de la population scolaire japonaise et reflète la volonté des autorités de mieux accompagner l’intégration des enfants étrangers dès leur arrivée dans le pays.

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