Roland Garros : le Japonais Oda Tokito sacré champion handisport pour la quatrième fois consécutive

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Le Japonais Oda Tokito a remporté samedi son quatrième titre consécutif en simple messieurs en fauteuil roulant à Roland-Garros, devenant ainsi le deuxième joueur de l’histoire à réaliser cet exploit après la légende japonaise Kunieda Shingo.

En finale, tête de série n°1 du tournoi, Oda s’est imposé face au Britannique Alfie Hewett, tête de série n°2, sur le score de 6-3, 6-3.

Grâce à cette victoire, il porte à cinq tournois du Grand Chelem consécutifs sa série de succès et compte désormais neuf titres du Grand Chelem à son palmarès.

Après son triomphe, Oda a déclaré être « vraiment heureux », ajoutant qu’il avait abordé le tournoi avec une détermination plus forte que jamais.

Âgé de seulement 20 ans, le joueur japonais a affirmé son intention de poursuivre ses efforts à l’entraînement, avec pour objectif de remporter un dixième titre consécutif, voire d’enchaîner jusqu’à vingt victoires d’affilée dans les tournois majeurs.

Oda est né le 8 mai 2006 dans la préfecture d’Aichi. À l’âge de 9 ans, il est atteint d’un cancer des os (ostéosarcome) et se retrouve en fauteuil roulant. Inspiré par les performances du joueur Kunieda Shingo qu’il a vues à la télévision pendant son hospitalisation, il commence à pratiquer ce parasport et devient professionnel à l’âge de 15 ans et 11 mois. Il fait ses débuts dans les quatre tournois du Grand Chelem à Roland Garros en 2022, et y remporte son premier titre à l’édition 2023, devenant au même moment le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre la première place du classement mondial. Il remporte la médaille d’or aux Jeux paralympiques de Paris en 2024.

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