18 ans après la tuerie d’Akihabara, des offrandes en hommage aux victimes

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Le 8 juin commémorait un triste anniversaire, celui de la tuerie d’Akihabara, survenue il y a 18 ans, en 2008.

Sous une pluie fine, des visiteurs se sont rendus au carrefour où l’attaque avait eu lieu pour y déposer des fleurs et d’autres offrandes en hommage aux victimes.

Un travailleur indépendant d’une cinquantaine d’années, qui a grandi à Akihabara, a expliqué qu’il se rendait sur place chaque année pour se recueillir. « J’aurais moi-même pu faire partie des victimes », a-t-il confié. « Nous ne devons jamais oublier que cette tragédie s’est produite. »

Un homme d’une quarantaine d’années venu de Yokkaichi a quant à lui déclaré : « C’est un drame causé par l’acte égoïste d’une seule personne, qui a coûté la vie à plusieurs innocents. Nous devons en préserver la mémoire et veiller à ce qu’une telle tragédie ne se reproduise jamais. »

Katô Tomohiro, un homme de 25 ans, avait foncé à bord d’un camion dans la foule près de la gare du quartier d’Akihabara le 8 juin 2008 vers 12 h 30 et avait renversé trois personnes. Il était ensuite descendu du véhicule pour continuer son attaque en poignardant sans distinction des passants. Au total, sept personnes avaient été tuées et dix blessées.

Katô était un employé intérimaire d’une usine automobile. Quelques heures avant le crime, il avait annoncé explicitement sur Internet qu’il allait commettre son acte. Parmi les raisons de son attaque, du ressentiment envers la société et une extrême solitude. Condamné à mort, il a été exécuté par pendaison en juillet 2022.

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