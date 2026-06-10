Les chats préfèrent la vigne argentée que le népéta : une découverte de chercheurs japonais

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Un chat se frottant à de la vigne argentée

Une équipe de chercheurs japonais a découvert que les chats sont davantage attirés par la vigne argentée (Actinidia polygama), connue au Japon sous le nom de matatabi, que par l’herbe à chat, ou népéta, pourtant elle aussi réputée pour ses effets stimulants sur les félins.

Selon une étude menée par des chercheurs de l’Université d’Iwate et l’Université de Nagoya, de nombreux chats vivant en liberté ont manifesté les comportements typiques associés au matatabi, se frottant contre la plante et s’y roulant avec enthousiasme. Dans la majorité des cas observés, ils ont préféré le matatabi à l’herbe à chat.

Une autre expérience a été réalisée sur des chats domestiques, dont certains étaient originaires d’Europe et du Moyen-Orient. Dans leur environnement habituel, les chercheurs leur ont présenté simultanément un extrait de matatabi et un extrait de népéta. Le matatabi l’a emporté de loin.

Les résultats de cette recherche ont été publiés dans la version en ligne de la revue scientifique Journal of Chemical Ecology.

Selon Miyazaki Masao, professeur à l’Université d’Iwate, cette étude montre que la réaction des chats ne dépend pas uniquement de l’intensité de la substance odorante responsable de l’attraction. En effet, l’herbe à chat contient une quantité particulièrement élevée de ce composé actif, sans pour autant susciter la même réponse comportementale.

Le chercheur souligne que la raison exacte pour laquelle les chats manifestent moins souvent ce comportement d’auto-imprégnation (consistant à se frotter ou à se rouler contre la plante afin d’en recouvrir leur pelage) lorsqu’ils sont exposés à l’herbe à chat demeure inconnue.

Selon lui, ces résultats sont déjà utilisés dans le cadre d’études sur les habitats de félins menacés d’extinction. Ils pourraient également être appliqués à des initiatives visant à favoriser les comportements naturels des animaux afin d’améliorer leur qualité de vie.

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