Vendée Globe 2028 : qui est ce navigateur japonais qui veut tenter l’aventure ?

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Suzuki Masatomo, un navigateur de 40 ans, ambitionne de participer au Vendée Globe 2028, la célèbre course à la voile autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance.

S’il parvient à boucler cette épreuve organisée tous les quatre ans, il deviendra le deuxième Japonais de l’histoire à réussir un tel exploit.

Dans cette perspective, Suzuki participera en novembre prochain à une course transatlantique en solitaire, qui servira d’épreuve qualificative pour le Vendée Globe.

Originaire de la préfecture de Chiba, à l’est de Tokyo, il s’est passionné dès son enfance pour les voiliers et rêvait déjà de traverser les océans. Ce qui le fascinait particulièrement était l’idée qu’un bateau puisse avancer grâce aux seules compétences du skipper et à la force du vent.

Après avoir achevé une traversée transatlantique en solitaire en 2019, Suzuki a participé en 2022-2023 à la Globe40, une course autour du monde en double comportant sept escales.

Malgré plusieurs problèmes techniques et des dommages subis par leur voilier au cours de l’épreuve, Suzuki et son coéquipier sont parvenus à terminer la course en environ neuf mois et demi, démontrant leur endurance et leur capacité à surmonter les difficultés rencontrées en mer.

Le Vendée Globe s’élance de France et couvre près de 48 000 kilomètres, que les concurrents parcourent en deux à trois mois. Cette aventure extrême, marquée par d’importants écarts de température, des tempêtes et des mers déchaînées, est souvent surnommée « l’Everest des mers ». À ce jour, un seul Japonais a réussi à boucler l’épreuve : l’aventurier des océans Shiraishi Kôjirô.



Suzuki Masatomo (gauche) et Shiraishi Kôjirô

Les yeux brillants d’enthousiasme, Suzuki explique : « C’est la forme de déplacement la plus ultime que l’être humain puisse accomplir sur Terre. Je veux transmettre aux générations futures l’attrait et le plaisir que représente un tel défi. »

Pour concrétiser son rêve, il a vendu sa maison et investi plusieurs dizaines de millions de yens comme apport initial. Il a également réuni plus de vingt investisseurs à travers le Japon afin d’acquérir un voilier de 18 mètres de long pour un montant de plus de 100 millions de yens (540 000 euros).

Les dépenses ne s’arrêtent toutefois pas là : entre les salaires du personnel et les autres frais d’exploitation, son projet nécessite plus de 70 millions de yens par an (380 000 euros). Afin de financer cette aventure, il fait également appel au financement participatif.

La participation au Vendée Globe étant conditionnée à l’achèvement des courses qualificatives, Suzuki reste concentré sur les étapes qui l’attendent. « Je suis convaincu que si je franchis les obstacles un par un, je finirai forcément par atteindre mon objectif. »

C’est avec cette détermination qu’il poursuit sa route vers le grand défi de sa vie : un tour du monde en solitaire à la voile.



Suzuki Masamtomo (gauche) et son coéquipier après avoir achevé le Globe40, en avril 2023.

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