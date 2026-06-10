Espace : la sonde japonaise Hayabusa2 observera l’astéroïde Torifune le 5 juillet

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L’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) a annoncé mardi que sa sonde automatique Hayabusa2 observera l’astéroïde Torifune aux alentours de 18 h 30 le 5 juillet prochain, à l’occasion d’un survol à très grande vitesse.

Depuis le retour sur Terre, en décembre 2020, d’une capsule contenant du sable et d’autres échantillons prélevés sur l’astéroïde Ryûgû, Hayabusa2 poursuit une mission prolongée dont l’objectif est d’atteindre un nouvel astéroïde cible, 1998 KY26, en juillet 2031.

Dans le cadre de cette mission, la sonde tentera de photographier Torifune à une distance inférieure à un kilomètre, tout en le croisant à une vitesse d’environ 5 kilomètres par seconde, selon la JAXA. Celle-ci entend également profiter de cette opération pour tester des technologies de navigation de haute précision. En contrôlant la trajectoire de Hayabusa2 afin qu’elle passe au plus près de l’astéroïde, les chercheurs espèrent acquérir des connaissances utiles au développement de techniques susceptibles, à l’avenir, de modifier la trajectoire d’un astéroïde risquant d’entrer en collision avec la Terre.

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