« Luna Azul », le nouveau train express de nuit bientôt sur les rails du Japon

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La compagnie ferroviaire JR East a dévoilé mardi le nom de son nouveau train express de nuit, dont la mise en service est prévue au cours de l’exercice 2027 : « Luna Azul ». Elle a expliqué que ce nom, qui signifie « lune bleue » en espagnol, a été choisi pour évoquer le luxe et l’impression de s’évader du quotidien.

Du printemps à l’automne, le train assurera deux allers-retours par semaine entre la gare de Shinagawa à Tokyo et la gare d’Aomori, dans le nord-est du Japon, en empruntant les lignes Jôetsu et Uetsu.

Le trajet durera entre 12 h 30 et 15 heures dans chaque sens et le train pourra accueillir jusqu’à 125 passagers.

En hiver, le service sera assuré de jour. Le train effectuera alors six allers-retours par semaine entre Shinagawa et la gare de Naganohara-Kusatsuguchi, dans la préfecture de Gunma. Le voyage durera environ 2 h 30 à 3 heures et la capacité maximale sera portée à 150 passagers.

Avec ce nouveau train de nuit, JR East entend répondre à la demande croissante pour des voyages ferroviaires axés sur l’expérience et le tourisme, tout en valorisant les paysages des régions traversées.

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