Éducation : le Japon adopte une loi pour l’utilisation officielle de manuels scolaires numériques

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Le Parlement japonais a adopté mercredi une loi autorisant l’utilisation des manuels scolaires numériques en tant que supports pédagogiques officiels dans les établissements scolaires.

À la suite de l’adoption par la Chambre des conseillers (chambre haute) d’une révision de la loi sur l’éducation scolaire et de plusieurs textes connexes, les manuels numériques ne seront plus considérés comme de simples supports complémentaires. Ils pourront désormais être distribués gratuitement aux élèves des écoles primaires, collèges et lycées publics.

Dans le nouveau cadre légal, les conseils locaux de l’éducation auront la responsabilité de déterminer quel type de manuel sera utilisé dans les établissements relevant de leur compétence : version papier, version numérique ou formule hybride combinant les deux.

L’utilisation officielle des manuels numériques pourrait débuter dès avril 2030, après leur examen et leur validation par les autorités compétentes au cours de l’exercice budgétaire 2028.

Les partisans de cette évolution soulignent que les manuels numériques permettent d’enrichir l’apprentissage grâce à l’intégration de vidéos, de contenus audio et d’autres outils interactifs susceptibles de faciliter la compréhension des cours.

Toutefois, certains experts et parents s’inquiètent des effets potentiels d’un recours accru aux écrans, notamment en ce qui concerne la santé des élèves, comme une éventuelle dégradation de la vue.

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