25 ans de DisneySea Tokyo : un Shinkansen spécial circulera entre la capitale et Hokkaidô

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La compagnie ferroviaire JR East a mis en service mercredi un Shinkansen spécialement décoré pour célébrer le 25e anniversaire de DisneySea Tokyo.

Revêtu du « Jubilee Blue », la couleur officielle de cet anniversaire, le train a quitté la gare de gare de Sendai à 6 h 35 en direction de la gare de Tokyo.

Ce train spécial circulera environ trois fois par jour entre Tokyo et la gare de Shin-Hakodate-Hokuto, à Hokkaidô, jusqu’au début du mois de mars.

L’extérieur du train est orné d’illustrations de Mickey et d’autres personnages de Disney. L’intérieur a également été personnalisé pour l’occasion, avec des rideaux, des housses d’appui-tête et divers éléments de décoration aux couleurs de l’événement.

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