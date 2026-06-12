Starbucks envisagerait de vendre ses activités au Japon

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Selon des informations de l’agence Bloomberg, la chaîne de cafés américaine Starbucks Corp. envisagerait de vendre ses activités au Japon.

Si elle se concrétise, l’opération pourrait s’élever à un montant compris entre 400 et 500 milliards de yens (2,16 et 2,7 milliards d’euros). La vente de la filiale japonaise de Starbucks devrait susciter un vif intérêt sur le marché, notamment de la part de fonds de capital-investissement qui investissent déjà dans des entreprises non cotées ou chez des concurrents.

Aucune décision définitive n’a toutefois été prise pour le moment, une introduction en bourse (IPO) étant également à l’étude.

C’est à Tokyo, dans le quartier chic de Ginza, que Starbucks avait ouvert en 1996 son tout premier café hors d’Amérique du Nord. La chaîne américaine avait ensuite transformé sa branche japonaise en filiale à 100 % en 2015.

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