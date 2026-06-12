Pétrole : le Japon pourra assurer ses approvisionnements jusqu’en mars 2028

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La Première ministre Takaichi Sanae a déclaré jeudi que le Japon était désormais en mesure d’assurer la stabilité de ses approvisionnements intérieurs en pétrole jusqu’en mars 2028, prolongeant ainsi l’échéance du printemps prochain qu’elle avait initialement annoncée.

Lors d’une réunion ministérielle consacrée à la situation au Moyen-Orient, la dirigeante a précisé que les solutions alternatives, à savoir les importations de pétrole ne transitant pas par le détroit d’Ormuz, devraient couvrir la totalité des importations de brut du Japon en juillet.

Selon elle, le Japon s’apprête à recevoir de nouvelles livraisons en provenance du Mexique, tandis que les importations depuis les États-Unis devraient être multipliées par plus de dix par rapport à l’année précédente. Elle a ajouté que même si la part de ces approvisionnements alternatifs redescendait à 75 % à partir du mois d’août, le Japon serait capable de maintenir un approvisionnement stable en puisant dans ses réserves stratégiques.

Takaichi a également indiqué que le gouvernement avait mis en place un système permettant la vente directe de lubrifiants par les principaux producteurs. Cette mesure répond aux inquiétudes concernant la chaîne de distribution de ces produits (utilisés dans des milliers d’applications comme les huiles de moteur ou les huiles de coupe), jugée complexe et particulièrement exposée aux risques de rupture d’approvisionnement.

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