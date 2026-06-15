Pénurie de main-d’œuvre au Japon : un robot expérimental aide à la culture du raisin Shine Muscat

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Un robot multifonction conçu pour automatiser certaines tâches de culture du Shine Muscat, un raisin de table haut de gamme très prisé au Japon, a été présenté vendredi dans un verger expérimental de la ville de Yamanashi.

Développé notamment par l’Université de Yamanashi, ce robot autonome à quatre roues mesure environ 1,20 mètre de long pour 90 centimètres de large. Son bras robotisé peut être équipé de différents accessoires selon le travail à effectuer.

Lors de la démonstration, le robot a effectué une opération d’éclaircissage des grappes, une étape essentielle pour améliorer la qualité et la taille des raisins.

Après avoir scanné les grappes à l’aide d’une caméra à 360 degrés fixée sur son bras, l’intelligence artificielle embarquée a déterminé quels grains devaient être retirés. Le robot a ensuite utilisé une pince mécanique pour éliminer les raisins sélectionnés.

L’opération a nécessité environ trois minutes par grappe, alors qu’un ouvrier expérimenté peut généralement accomplir la même tâche en une minute. Les chercheurs espèrent toutefois perfectionner la technologie afin de pallier le manque de main-d’œuvre dans l’agriculture et d’alléger le travail des producteurs.

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