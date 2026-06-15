Le Japon ouvre les comptes de ses collectivités au grand public

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Le ministère des Affaires intérieures a lancé un outil de visualisation en ligne destiné à faciliter l’analyse de la situation financière des collectivités locales.

Baptisé « tableau de bord des données financières régionales », ce service permet d’examiner, à travers des graphiques et des cartes colorées, les données détenues par l’État sur les recettes, les dépenses et les principaux indicateurs financiers des préfectures et des municipalités. Il offre également la possibilité de comparer facilement plusieurs collectivités entre elles.

Développé en collaboration avec l’Agence numérique japonaise, cet outil est destiné aussi bien aux agents des administrations locales qu’au grand public. Il s’inscrit dans le cadre du projet Japan Dashboard, qui vise à faciliter l’analyse des données statistiques publiques, à appuyer les décisions politiques fondées sur les données et à rendre visibles les effets des politiques publiques.

Une première version consacrée aux municipalités a été mise en ligne en avril, suivie en mai d’une version dédiée aux préfectures.

Le tableau de bord permet notamment de visualiser l’évolution du solde réel des recettes et des dépenses d’une collectivité, ainsi que son indice de capacité financière. En sélectionnant plusieurs collectivités, les utilisateurs peuvent également générer des cartes thématiques montrant les dépenses par domaine (comme les travaux publics ou l’éducation) grâce à un code couleur facilitant les comparaisons.

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