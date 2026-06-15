Bobby Ologun, célébrité télévisée au Japon, arrêté pour suspicion d’agression sexuelle

Actualités

La police de la préfecture de Chiba a arrêté dimanche Bobby Ologun, célèbre personnalité du petit écran au Japon. Celui-ci est soupçonné d’avoir eu des rapports sexuels non consentis avec une connaissance.

L’homme de 60 ans conteste les accusations portées contre lui. Selon les enquêteurs, il aurait déclaré que « les faits sont complètement différents ».

Il est suspecté d’avoir agressé sexuellement cette femme dans une maison située dans la préfecture de Chiba entre 16 h et 18 h le 21 avril.

D’après la police, la victime se serait rendue seule au domicile après avoir été invitée par Ologun. Le lendemain, la femme a contacté les autorités pour signaler l’agression. Les enquêteurs ont ensuite identifié Bobby Ologun comme suspect grâce à différents éléments de l’enquête, notamment l’analyse d’images de vidéosurveillance.

L’enquête se poursuit afin d’établir les circonstances exactes de l’affaire.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]