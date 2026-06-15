La Première ministre japonaise salue l’accord de paix conclu entre l’Iran et les États-Unis

Actualités

La Première ministre Takaichi Sanae a déclaré lundi qu’elle saluait l’accord de paix conclu entre les États-Unis et l’Iran, le qualifiant de « pas important vers un règlement de la situation ».

Dans un message publié sur X, elle a écrit : « J’espère sincèrement que ce mémorandum sera mis en œuvre de manière constante, que la liberté et la sécurité de la navigation dans le détroit d’Ormuz seront effectivement garanties, et qu’un accord définitif sur la question nucléaire iranienne ainsi que sur les autres dossiers en suspens sera conclu dans les meilleurs délais. »

Selon elle, cet accord est « le résultat de l’engagement des parties en faveur d’une solution diplomatique et de leurs efforts persistants dans les négociations ».

La dirigeante japonaise a également salué « les efforts des pays qui ont joué un rôle de médiateur tout au long de ce processus ».

De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu, a indiqué dans un communiqué que le Japon « continuera à déployer tous les efforts diplomatiques possibles en vue de la réalisation de la paix et de la stabilité dans l’ensemble du Moyen-Orient », en étroite coordination avec la communauté internationale.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]