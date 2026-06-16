Un maire de la préfecture d’Ibaraki retrouvé mort dans un fossé de drainage, la thèse du suicide privilégiée

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Sudô Toyoji, le maire de Shimotsuma, une commune de la préfecture d’Ibaraki, a été retrouvé mort dans un fossé de drainage tôt lundi matin sur le territoire de la ville de Yachiyo, située dans cette même préfecture de l’est du Japon.

Au vu des premiers éléments constatés sur place, la police préfectorale d’Ibaraki privilégie la thèse du suicide pour expliquer le décès de l’élu de 67 ans.

Selon les forces de l’ordre, le maire était repassé à son domicile dimanche matin avant de repartir seul à bord de son véhicule. Inquiet de ne pas le voir revenir à la nuit tombée, un membre de sa famille a signalé sa disparition vers 23 heures. Son corps a finalement été découvert par les policiers au cours des recherches, lundi vers 0 h 50.

Sudô Toyoji avait présidé le conseil municipal de la ville avant d’être élu maire pour la première fois en mars dernier.

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