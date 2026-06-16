Takaichi Sanae et Giorgia Meloni s’accordent pour développer un avion de chasse nouvelle génération

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La Première ministre japonaise Takaichi Sanae et son homologue italienne Giorgia Meloni se sont accordées lundi pour faire progresser le développement conjoint d’un avion de chasse de nouvelle génération, en coopération avec la Grande-Bretagne.

Lors de leur rencontre à Rome, les deux dirigeantes ont également convenu de renforcer leur coopération en matière de sécurité économique, notamment par l’élargissement des chaînes d’approvisionnement pour les terres rares et autres minéraux critiques.

À l’issue de cet entretien, Takaichi a déclaré lors d’une conférence de presse commune que son pays travaillerait main dans la main avec l’Italie afin d’accélérer le Programme aérien de combat mondial (Global Combat Air Program), ce projet tripartite visant à concevoir un avion de chasse de nouvelle génération. Elle s’est également félicitée de la signature d’un protocole d’accord sur le renforcement des chaînes d’approvisionnement.

Meloni a de son côté souligné que l’Italie et le Japon étaient des partenaires stratégiques et s’est réjouie d’avoir pu échanger avec son homologue japonaise sur un large éventail de sujets.

Takaichi prévoit par ailleurs de proposer la création d’un cadre pour la constitution de stocks communs de minéraux critiques lors du sommet du G7, qui s’est ouvert ce lundi à Évian, dans l’est de la France. Elle a pu aborder cette proposition avec Meloni en amont du sommet.

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