L’empereur du Japon est en visite officielle aux Pays-Bas

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En visite officielle aux Pays-Bas, l’empereur Naruhito s’est rendu lundi au Palais Het Loo, aujourd’hui transformé en musée et situé à proximité du château Het Oude Loo, où il séjourne avec l’impératrice Masako.

Construit au XVIIe siècle comme résidence de la famille royale néerlandaise, l’édifice est désormais ouvert au public en tant que musée.

Selon l’Agence de la maison impériale, au cours de sa visite dans l’après-midi, le souverain du Japon a découvert plusieurs expositions, notamment des tableaux réalisés par des peintres de cour. Il a également visité des chambres ainsi qu’une chapelle, tout en recevant des explications du directeur du musée.

L’impératrice Masako n’a pas participé à cette visite, préférant se préparer aux engagements officiels à venir.

Mardi, le couple impérial doit rejoindre le Palais royal d’Amsterdam, dans la capitale néerlandaise.

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