Sharp annonce le lancement prochain de sa montre et de sa bague connectées

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Sharp a annoncé mardi le lancement, le mois prochain, de sa première montre connectée et de sa première bague connectée, marquant ainsi son entrée à grande échelle sur le marché des objets connectés portables.

Estimant que ce secteur offre un potentiel de croissance supérieur à celui du marché des smartphones, désormais largement arrivé à maturité, Sharp entend faire de cette activité un nouveau moteur de revenus.

Lors d’une présentation des nouveaux produits, Nakae Masaaki, responsable de la division des communications mobiles de l’entreprise, a déclaré : « L’arrivée de Sharp sur ce marché permettra de créer de nouveaux besoins. »

Les deux appareils, baptisés « Karada Mate Watch » et « Karada Mate Ring » (karada signifie « le corps »), seront commercialisés à partir du 9 juillet. Ils sont conçus pour aider les utilisateurs à suivre leur état de santé au quotidien simplement en les portant.

Ces dispositifs permettent notamment de mesurer l’apport calorique et la fréquence cardiaque.

La montre connectée est capable d’estimer automatiquement les calories absorbées en analysant les variations des fluides corporels et du taux de sucre dans l’organisme. Elle surveille également le niveau d’hydratation de son utilisateur.



Karada Mate Watch



Karada Mate Ring

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