Étrangers au Japon : le parti nationaliste Sanseitô veut créer une agence gouvernementale dédiée

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Le parti nationaliste d’opposition Sanseitô a déposé mercredi un projet de loi visant à créer une agence gouvernementale chargée de coordonner l’ensemble des politiques relatives aux étrangers entre les différents ministères et organismes de l’État.

Le texte, présenté à la Chambre des conseillers (la chambre haute du Parlement), prévoit la création de cette agence en tant qu’organisme extérieur rattaché au Bureau du Cabinet, ainsi que la nomination d’un ministre spécialement chargé de ce dossier.

Le projet prévoit également la suppression de l’Agence des services de l’immigration, actuellement placée sous l’autorité du ministère de la Justice. Ses compétences seraient transférées à la nouvelle agence, qui serait chargée de coordonner les politiques concernant les étrangers dans des domaines tels que l’emploi, la sécurité sociale ou encore la sécurité publique, en collaboration avec les ministères concernés.

Le président du Sanseitō, Kamiya Sôhei (photo), a déclaré à la presse que les politiques menées à l’égard des étrangers par le gouvernement de Takaichi Sanae étaient « extrêmement insuffisantes ». Selon lui, « des politiques plus fermes et plus claires sont nécessaires ».

Il a également plaidé pour l’instauration d’un plafond concernant le nombre total d’étrangers résidant au Japon.

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