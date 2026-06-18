Donald Trump assure que le Japon avait refusé de s’impliquer dans le conflit en Iran

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Le président Donald Trump a déclaré mercredi que le Japon avait refusé de participer à l’opération militaire américaine contre l’Iran lorsqu’il lui avait demandé si Tokyo souhaitait s’y associer.

Lors d’une conférence de presse tenue à l’issue du sommet du G7 à Évian-les-Bains, Trump a expliqué avoir demandé à la Première ministre japonaise Takaichi Sanae si le Japon souhaitait « s’impliquer un peu », mais que celle-ci lui avait répondu que son pays ne désirait pas participer.

Selon Trump, le Japon « n’était pas disposé à s’impliquer pendant la guerre ». Il a toutefois précisé qu’il n’avait pas insisté.

Interrogé sur la possibilité qu’il ait demandé à d’autres membres du G7 d’envoyer des troupes, le président américain a répondu qu’il n’en avait pas besoin. Il a néanmoins exprimé sa déception en affirmant que « tous veulent maintenant s’impliquer », alors qu’ils n’étaient pas prêts à le faire lorsque le conflit était en cours.

Par ailleurs, la déclaration du G7 sur les questions géopolitiques, publiée mercredi, comprend un engagement des pays membres à coopérer afin de garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d’Ormuz, une route essentielle pour le transport mondial du pétrole.

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