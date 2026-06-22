Le Japon relève fortement les frais de visa pour les étrangers, une première depuis près d’un demi-siècle

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Le gouvernement japonais a décidé d’augmenter les frais de visa pour les ressortissants étrangers en révisant une ordonnance ministérielle relative à leur délivrance.

La mesure, approuvée lors d’un conseil des ministres tenu vendredi, constitue la première révision des tarifs des visas depuis 1978, soit après 48 ans de stabilité.

Les frais pour un visa à entrée unique passeront de 3 000 à 15 000 yens (80 euros), tandis que ceux d’un visa à entrées multiples seront relevés de 6 000 à 30 000 yens (160 euros). Ces nouveaux tarifs s’appliqueront aux demandes déposées à compter du 1er juillet.

Lors d’une conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu, a expliqué que cette hausse était principalement due à l’augmentation des coûts. Il a toutefois estimé qu’elle ne devrait pas avoir d’effet immédiat sur la fréquentation touristique du Japon.

Cette décision intervient alors que le pays continue d’accueillir un nombre record de visiteurs étrangers et cherche à adapter ses services administratifs à cette croissance soutenue.

Cette hausse des tarifs concerne les ressortissants de pays qui doivent obtenir un visa avant leur voyage.

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