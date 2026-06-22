La star de baseball Ohtani Shôhei annonce la naissance de son deuxième enfant

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La star japonaise des Los Angeles Dodgers, Ohtani Shôhei, a annoncé samedi sur Instagram la naissance de son deuxième enfant avec son épouse, Mamiko.

Dans un message publié conjointement en anglais, le joueur de 31 ans et son épouse de 29 ans ont exprimé leur bonheur : « Nous sommes une nouvelle fois remplis de joie en vivant ce moment merveilleux de notre vie. Merci d’être venu(e) au monde en bonne santé. »

Pour assister à la naissance de son enfant, Ohtani avait quitté temporairement son équipe et n’avait pas participé au match de vendredi afin de rester auprès de sa femme.

Le couple avait annoncé son mariage en février 2024. Leur premier enfant, une petite fille, est née en avril 2025.

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