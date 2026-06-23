Affaire du pont de Kamui : 27 ans de prison pour une jeune femme reconnue coupable du suicide d’une lycéenne

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Le tribunal de district d’Asahikawa, dans l’île de Hokkaidô, a condamné lundi une jeune femme de 23 ans à 27 ans de prison dans une affaire qui avait profondément choqué l’opinion publique japonaise. Une lycéenne de 17 ans avait trouvé la mort après une chute depuis un pont en 2024.

La présidente du tribunal a prononcé une peine conforme aux réquisitions du parquet à l’encontre de Uchida Riko. Selon elle, l’accusée a poussé à plusieurs reprises la victime à mettre fin à ses jours, la plongeant dans un état de « profonde détresse et de peur ». La magistrate a qualifié les faits de « crime cruel et odieux ».

D’après le jugement, Uchida a agi de concert avec plusieurs complices, dont une femme de 21 ans déjà condamnée à 23 ans de prison. Dans la nuit du 18 au 19 avril 2024, elles auraient forcé la lycéenne à s’asseoir nue sur la rambarde du pont Kamui, à Asahikawa, avant qu’elle ne tombe dans la rivière. Le drame serait survenu à la suite d’un conflit lié à des publications sur les réseaux sociaux.

Lors du procès avec jury populaire, la défense avait soutenu que l’accusée n’avait pas l’intention de tuer la victime et qu’elle n’était pas directement impliquée dans sa mort. Le tribunal a toutefois estimé que la jeune fille se trouvait dans un état psychologique tel qu’elle n’était plus en mesure d’envisager d’autre issue que de tomber du pont, après avoir été à plusieurs reprises sommée de « mourir » ou de « sauter ».

La juge a conclu que, qu’il s’agisse d’une chute accidentelle ou d’un acte commis sous la contrainte psychologique, les agissements de l’accusée constituaient une participation directe au crime.

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