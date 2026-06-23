Le couple impérial japonais a été accueilli par le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique

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L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako, actuellement en visite officielle en Belgique, sont arrivés lundi au Palais de Laeken, à Bruxelles, où ils ont été accueillis par le roi Philippe et la reine Mathilde.

Le couple impérial avait séjourné au Château royal de Ciergnon, résidence de villégiature de la famille royale belge, après son arrivée en Belgique samedi en provenance des Pays-Bas.

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont accueilli leurs hôtes à environ 200 mètres du palais. Après avoir posé pour les photographes, les quatre souverains sont entrés ensemble dans le bâtiment tout en échangeant quelques mots.

Mardi, l’empereur Naruhito et l’impératrice Masako doivent participent à une cérémonie officielle d’accueil au Palais royal de Bruxelles, situé dans le centre de la capitale belge. Ils assisteront également à un banquet offert par le couple royal belge.

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