Deux Japonais placés en détention en Chine pour une présumée violation de la législation sur la contrebande

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Les autorités chinoises ont placé en détention deux ressortissants japonais en mai, les soupçonnant d’avoir enfreint la législation chinoise réprimant l’introduction illégale de marchandises interdites, a annoncé mercredi le secrétaire général du gouvernement japonais, Kihara Minoru.

Selon lui, l’un des deux Japonais a été arrêté le 18 mai et l’autre le 25 mai. Lors d’une conférence de presse, il a précisé qu’aucun des deux ne souffrait actuellement de problèmes de santé.

Les autorités chinoises ont informé de ces détentions le consulat général du Japon à Shenyang ainsi que le bureau consulaire japonais de Dalian, tous deux situés dans la province chinoise du Liaoning.

« Nous prendrons les mesures appropriées du point de vue de la protection des ressortissants japonais, tout en maintenant le contact avec les personnes détenues et les autres parties concernées », a déclaré Kihara.

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