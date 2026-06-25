Le Japon vise plus de 370 000 milliards de yens d’investissements d’ici 2040

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Le gouvernement a estimé mercredi que les investissements public-privé dans 17 secteurs stratégiques, dans le cadre de la politique budgétaire « responsable et proactive » de la Première ministre Takaichi Sanae, dépasseront les 370 000 milliards de yens (2 013 milliards d’euros) d’ici l’exercice 2040.

Ces prévisions ont été présentées lors d’une réunion conjointe du Conseil de la politique économique et budgétaire et du Conseil de la stratégie de croissance du Japon, deux instances présidées par la dirigeante japonaise.

L’exécutif prévoit que ces investissements stimuleront les capitaux privés dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la construction navale et la défense, contribuant ainsi à renforcer l’économie nationale.

Lors de la réunion, Takaichi Sanae a affirmé que le Japon ne prenait pas de retard par rapport aux autres pays en matière d’innovation technologique et de productivité du travail. « Nous allons éliminer l’austérité excessive et le manque d’investissements pour l’avenir, et faire tout notre possible pour soutenir les efforts visant à conquérir de nouvelles parts de marché. »

Le gouvernement a identifié 62 produits et technologies prioritaires au sein de ces 17 secteurs stratégiques. Il prévoit notamment 10 500 milliards de yens (57 miliards d’euros) pour le développement de l’« IA physique » appliquée aux robots mobiles, ainsi que 68 000 milliards de yens (370 milliards d’euros) pour le développement et la production de masse de semi-conducteurs nécessaires au traitement rapide de grandes quantités de données.

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